Стало відомим ім’я загиблого від вибуху у центрі Києва

Загиблим під час вибуху в автомобілі на Бесарабці у Києві є Тимур Махаурі – член чеченського добровольчого батальйону імені Джоахара Дудаєва, який воював у зоні АТО.

Про це в ефірі 112 каналу сказали друзі загиблого, які приїхали на місце події, пише УП.

За словами речника МВС Артема Шевченка, жінка, яка перебувала у машині, отримала серйозні ушкодження, за її життя борються лікарі.

Водночас життя дитини не є під загрозою, серйозних травм у неї немає.

За попередньою інформацією, спрацював потужний вибуховий пристрій, закладений в автомобіль.

Загиблий був громадянином Грузії. Як зазначив Шевченко, Махаурі затримувався в Україні, бо відбував умовний термін за незаконне зберігання зброї.

Правоохоронці порушили справу за фактом умисного вбивства, небезпечного для життя багатьох осіб.

Співрозмовник УП повідомив, що однією з версій вбивства можуть бути кримінальні розборки між чеченцями та грузинами.