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Завтра відключать воду частині жителів Франківського району

Катерина Родак

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Завтра, 6 вересня, буде тимчасово призупинено подачу холодної води до частини будинків у Франківському районі. Про це інформують у прес-службі Львівської міськради.

У зв’язку з проведенням планових робіт із заміни запірної арматури діаметром 400 мм на вул. Копистинського, завтра, 6 вересня, з 09.00 до 18.00 год буде припинено подачу води у Франківський район, обмежений вулицями: вул. Копистинського – вул. Кульпарківська (парна сторона від №56 до №98, непарна від №59 до №73) – вул. Терлецького – вул. Любінська (парна сторона від №50 до №58, непарна від №53 до №77) і прилеглі до них вулиці Порохова, Робітнича, Поперечна, Зв’язкова, Окружна.

Адміністрація ЛМКП «Львівводоканал» просить створити необхідний запас води і просить вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням необхідних робіт.

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