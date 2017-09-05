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У неділю львів’ян кличуть у Шевченківськи гай на «Свято хліба»

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У неділю, 10, вересня, у Музеї народної архітектури та побуту у Львові  відбудеться «Свято хліба – 2017». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі львівської міської ради.

Програма передбачає:

  • Посвячення хлібів.
  • Виступи улюблених гуртів – «Ягоди», «Хочу ЩЕ!», рок-група «Navigator», шоу-балет «Laurus», Віктор Винник «МЕРІ»
  • Веселий віз «З хлібиною на гостину». Старости та куми разом із запальними музиками, їдучи головною алеєю, розкажуть про особливості обрядового хліба та частуватимуть охочих.
  • «Комора достатку». Охочі матимуть можливість перейти через засіки із зерном, облаштовані у коморі, дадуть можливість на дотик  відчути багатство краю та  отримати заряд життєдайної  сили .

Також буде велика дитяча шоу-програма на галявинах від партнерів.

Фото: ЛМР

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