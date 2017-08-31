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На Львівщину не пустили дві вантажівки із зараженою африканською чумою свининою

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На Львівщині за один день патрулювання доріг було завернуто дві автівки з свининою, а 5 продезінфікували. Про це Львівському порталу повідомили у Держпродспоживслужбі області.

Як відомо, пости виставлені на трасах  Ужгород-Львів, Івано-Франківськ-Львів, Чоп-Київ, в Сколівському районі село Климець, Турківському районі- село Івашківці, село Сянки, Стрийському районі-село Лісовичі, Жидачівському районі село Іванівці, Перемишлянському районі- село Кореличі.

Наразі  ситуація щодо АЧС у Львівській області контрольована, переконують фахівці.

Станом на 30 серпня було оглянуто 233 одиниць автотранспорту, продезінфіковано 5 одиниць автотранспорту, повернуто в зворотньому напрямку 2 одиниці автотранспорту.

Нагадаємо, у зв’язку з ускладненням епізоотичної ситуації щодо  африканської чуми свиней в Закарпатській області, 29 серпня було прийнято рішення про виставлення цілодобових постів з представниками Національної поліції та Держпродспоживслужби області  для контролю та нагляду за переміщенням живих тварин, сировини та продукції тваринного походження, а також спеціалізованих транспортних засобів пристосованих для перевезення тварин на предмет дотримання ветеринарно-санітарних вимог (миття,  дезінфекція).

 

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