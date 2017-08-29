В Україні зафіксовано випадок малярії

У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії у іноземного громадянина, який перебував у місті Канакрі Республіка Гвінея. Про це інформують у Харківському обласному лабораторному центрі МОЗ України.

При проведенні епідеміологічного розслідування встановлено: у хворого з 23.08.2017 з`явились скарги на підвищення температури тіла до 39 градусів С, озноб, слабкість.

Вперше звернувся за медичною допомогою 25.08.2017 до швидкої медичної допомоги, госпіталізований до Комунального закладу охорони здоров`я Обласна клінічна інфекційна лікарня, де у ході клінічного обстеження встановлено діагноз малярія.

В осередку, за місцем проживання хворого, проведено епідеміологічне розслідування та комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадуємо, що малярія входить до групи захворювань, які важко піддаються лікуванню та робить її небезпечною для здоров’я.

Якщо після відвідування країни з тропічним кліматом у Вас виникла лихоманка, з’явились головний біль, біль у м’язах, негайно звертайтесь до лікаря! Обов’язково попередьте лікаря, яку країну Ви відвідували та коли!