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Де завтра у Львові не буде води?

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Завтра, 29 серпня, у зв’язку із плановими роботами буде тимчасово припинено подачу холодної води до невеликої кількості будинків у Личаківському і Сихівському районах Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, через заміну водопроводу на вул. Личаківській, завтра з 09.00 год до 18.00 год буде призупинено подачу холодної води до будинків на вул. Личаківська, 96, 98, 98а, 100, 102, 104, 106, 106а, 106б, 110, 112.

Також, у зв’язку із заміною аварійної ділянки водопроводу на пр. Червоної Калини, завтра з 09.00 год і до 20.00 год буде призупинено подачу холодної води до будинків на вул. Драгана, 1, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, пр. Червоної Калини, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, вул. Вернадського, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.

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