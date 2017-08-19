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«Lviv summer games»: мешканців Львівщини зпрошують на фестиваль пляжних видів спорту та активного відпочинку

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Упродовж двох днів, 24-25 серпня, на території Винниківського озера у м. Винники, відбудеться фестиваль пляжних видів спорту та активного відпочинку  – «Lviv summer games». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Окрім спортивних заходів – відкритого Кубку Львова з пляжного регбі, турніру з міні-водного поло, змагань борців на піску, відвідувачі фестивалю візьмуть участь у різноманітних розважальних заходах, майстер-класах, конкурсах.

Початок заходів о 10.00 год.

Фото: ЛОДА

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