«Привіт» вегетаріанцям. У Львові подорожчало м'ясо

У Львівській області у липні 2017 року порівняно з червнем 2017 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,2%. Цю інформацію Львівському порталу повідомили в обласному управлінні статистики.

Найбільше подорожчали м’ясо та м’ясопродукти (на 6,1%): птиця – на 9,5%, свинина – на 8,4%, яловичина – на 1,6%. На 2,8– 0,6% підвищилися ціни на рис, сіль, мінеральні та джерельні води, філе мороженої риби, сири тверді типу Ементаль, спреди, маргарин, молоко, хліб.

Водночас, усередньому на 14% подешевшали овочі, на 5,3% – крупи гречані, на 4,5% – яйця, на 1,3% – масло вершкове.