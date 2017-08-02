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У Львові відбулися урочистості з нагоди 25-ї річниці ВДВ

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Сьогодні, 2 серпня, з нагоди 25-ї річниці Дня Високомобільних десантних військ Збройних сил України на території військової частини львівських десантників В0284 відбулися урочисті заходи. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Голова Львівської обласної ради у вступному слові зауважив, що дуже приємно сьогодні вітати бригаду львівських десантників вдома. «Тішимося за Вас, пишаємося Вашими звитягами, пам’ятаємо усе – луганський і донецький аеропорти, оборону населених пунктів, наступи. Пам’ятаємо і втрати… Наближатимемо кожен день перемогу як можемо і всі разом: і Ви, і ми», – наголосив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, звертаючись до військовослужбовців.

Після підняття Державного Прапора та виконання Державного Гімну, присутні вшанували пам’ять загиблих у зоні АТО хвилиною мовчання, а також поклали квіти до меморіалу загиблим воїнам-десантникам.

Далі голова обласної ради Олександр Ганущин за вагомий особистий внесок у забезпечення обороноздатності держави, зразкову військову дисципліну, сумлінне виконання службового обов’язку в зоні проведення АТО та участь у миротворчих місіях нагородив грамотою Львівської обласної ради та цінним подарунком полковника Яременка Ігоря Віталійовича – командира 16-ої окремої бригади армійської авіації.

Очільник обласного парламенту за вагомий особистий внесок у забезпечення обороноздатності держави, зразкову військову дисципліну, сумлінне виконання службового обов’язку та з нагоди 25-ої річниці Дня Високомобільних десантних військ Збройних сил України нагородив цінними подарунками:

– капітана Тихого Романа Валерійовича – командира 3 гаубичної самохідно-артилерійської батареї гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи військової частини А0284;

– старшого лейтенанта Баласа Сергія Анатолійовича – командира роти десантного забезпечення військової частини А0284;

– прапорщика Шеремету Тараса Михайловича – техніка взводу забезпечення батальйону управління військової частини А0284;

– старшого сержанта Слободянюка Романа Васильовича – головного сержанта – командира 1 розвідувального відділення розвідувального взводу 1 десантно-штурмового батальйону військової частини А0284;

– старшого солдата Драбика Василя Васильовича – командира відділення технічного обслуговування ремонтного взводу автомобільної техніки ремонтної роти військової частини А0284;

– солдата Бойчука Івана Юрійовича – водія-механіка відділення технічного обслуговування автомобільної техніки взводу забезпечення 1 десантно-штурмового батальйону військової частини А0284.

Крім того, за подвижницьку працю на ниві християнської духовності, активну громадянську позицію, відданість і вірність у звершенні капеланського служіння серед українських військовослужбовців Подяками обласної ради нагородили:

– митрофорного протоієрея Любомира Свистуна – капелана 80-ої окремої десантно-штурмової бригади;

– протоієрея Андрія Феденьківа – капелана 80-ої окремої десантно-штурмової бригади;

– протоієрея Михаїла Йосифчука – капелана 80-ої окремої десантно-штурмової бригади;

– протоієрея Миколая Йосифчука – капелана 80-ої окремої десантно-штурмової бригади.

До того ж, за зразкове виконання службових обов’язків, особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм та з нагоди Дня Високомобільних десантних військ Збройних сил України Олександр Ганущин відзначив 50 військовослужбовців нагородами Львівської обласної ради – нагрудним знаком «Високомобільні десантні війська Збройних сил України «Ніхто, крім нас».

Варто зауважити, що під час урочистостей голову Львівської обласної ради Олександра Ганущина за підтримку військовослужбовців нагородили медаллю «25-років Високомобільних десантних військ Збройних сил України».

Додамо, що наприкінці заходу відбулися показові виступи десантників, демонстрація техніки та озброєння військової частини, а також виступи творчих колективів.

Фото: ЛОР

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