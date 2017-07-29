Масове отруєння у «Білому орлі». У таборі виявили порушення санітарних норм і якості харчів

У дитячому таборі «Білий орел», де масово потруїлися діти і дорослі, експерти Держпромспоживслужби виявили порушення санітарних норм. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні служби.

Внаслідок отруєння госпіталізовано 10 осіб, з них 8 дітей у віці від 8-14 років з діагнозом «Гостра кишкова інфекція, харчова токсикоінфекція». Захворілі перебували на відпочинку в Польському розвиваючому мовно-оздоровчому таборі «Білий Орел» по угоді з базою відпочинку «Чарівні озера», яка розташована в с. Майдан Жовківського району Львівської області. Дозвіл на прийом дітей Управлінням Держпродспоживслужби в Жовківському районі не видавався.

Захворювання пов’язують із вживанням смажених курячих крилець та купанням в озері.

За оперативними повідомленнями Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна інфекційна лікарня» станом на 16.00 год. 27.07.2017р. на стаціонарному лікуванні залишається 3–є осіб з числа попередньо госпіталізованих, з них 2-є дітей.

За результатами обстежень бази відпочинку «Чарівні озера», проведених фахівцями Управління Держпродспоживслужби в Жовківському районі, спільно з представниками Жовківського відділення поліції Кам’янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області та з відокремленим структурним підрозділом ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України», було виявлено численні порушення вимог санітарного законодавства та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, що ймовірно зумовили виникнення спалаху.

Було вжито адекватних до ситуації заходів реагування.

Відомості про даний факт харчового отруєння Червоноградською місцевою прокуратурою Львівської області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення.

Працівниками територіального підрозділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» проведено відбір взірців готових кулінарних страв та сировини, води питної та води з озера для проведення бактеріологічних, санітарно-хімічних, вірусологічних та паразитологічних досліджень, обстежено працівників табору.

Комплекс протиепідемічних заходів та лабораторні дослідження тривають.