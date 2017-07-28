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У Львові з’явиться соціальний гуртожиток для сиріт та переселенців

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У Львові на вулиці Угорській, 2 з’явиться соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та переселенців. Відповідне рішення сьогодні, 28 липня, прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, виконком погодив рішення щодо надання  управлінню соціального захисту департаменту гуманітарної політики функції замовника на виконання робіт на об’єкті “Реконструкція приміщень на вул. Угорській, 2 під соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (та осіб з їх числа) і внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, що раніше громадська організація «Спільнота взаємодопомоги «Оселя», яка розташована за адресою вул. Угорська, 2, планувала облаштувати там соціальний готель.

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