Стартував тематичний тиждень плануванню громадського простору Львова

У межах спільного українсько-німецького проекту «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» (GIZ) у співпраці з Львівською міською радою 25-29 липня проводять тематичний тиждень «Громадський простір та інтегроване планування». Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Сьогодні у межах тематичного тижня проаналізують стан та використання громадських просторів у Львові, нагородять переможців Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу концептуальну пропозицію дитячого майданчика на площі Святого Юра, а також проведуть виставку існуючих у місті проектів та ескізів для планування громадських просторів у Львові з наданням можливості письмових зауважень на виставкових стендах.

«Найближчі сім днів ми говоритимемо про громадські простори. Загалом у нас є дві головні теми: з боку GIZ ми хочемо представити ті громадські простори, проекти яких вже були втілені, а також ті, які заплановані. Ми поговоримо про дизайн – один бік проекту, а також про всі інші етапи планування: як це зробити, як залучити мешканців, щоб отримати хороший результат.

Ми маємо базу 28-ми міст, представники яких приїдуть завтра та братимуть участь у конференції. Ці люди будуть вчитися з досвіду Львова і ми спільно обговоримо різні методики планування громадського простору», – зазначив керівник проекту «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова» (GIZ) Юрген Лембке.

«У межах тижневих заходів громадського простору GIZ ми маємо можливість презентувати переможців дитячого майданчика. Ініціативна група батьків у кінці минулого року перемогла у конкурсі проектів громадського бюджету: було подано ініціативну ідею і проектну пропозицію від ГО «Батьки в дії». Після цього було оголошено Всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію дитячого майданчика. Конкурс відбувався з 22 травня до 30 червня, а 11 липня журі визначило переможця. Сьогодні в межах вечірнього заходу ми будемо нагороджувати переможців та презентувати проект, який власне переміг під реалізацію», – зазначив відповідальний секретар архітектурного конкурсу Мар’ян Кардаш.