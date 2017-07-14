Як Президент інспектував Львівський бронетанковий завод

Сьогодні, 14 липня, Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Львова ознайомився з роботою ДП «Львівський бронетанковий завод». Зокрема, йому презентували пожежний танк ГПН-72 та броньовано-ремонтно-евакуаційна машину «БРЕМ Лев». Про це передає кореспондент Львівського порталу.

Нагадаємо, що сьогодні на Львівському бронетанковому заводі, детективи НАБУ затримали низку посадових осіб Збройних сил України та ДП «Львівський бронетанковий завод» за підозрою у вчиненні розтрати майже 30 мільйонів гривень, або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем.

Під час перебування на бронетанковому заводі Глава держави прокоментував цей інцидент, наголосивши, що нікому не дозволить обкрадати українську армію.

Також Петро Порошенко зазначив, що підприємство отримало держзамовлення на 920 млн грн. Зокрема, Львівський бронетанковий завод цьогоріч відправить військовим 72 танки та 20 «Дозорів».

Окрім цього, президент України також прокоментував ситуацію і довкола Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові. Він наголосив, «що ніхто не збирається знищувати військовий виш».

Як відомо, нардеп Ігор Васюник закликав Петра Порошенка висловити свою позицію, щодо долі НАСВ імені Сагайдачного у Львові. Він також став автором петиції на захист академії, підписи під якою поставило вже понад 2000 небайдужих.