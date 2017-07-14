ОСТАННІ НОВИНИ

Як Президент інспектував Львівський бронетанковий завод

|

Сьогодні, 14 липня, Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Львова ознайомився з роботою ДП «Львівський бронетанковий завод». Зокрема, йому презентували пожежний танк ГПН-72 та броньовано-ремонтно-евакуаційна машину «БРЕМ Лев». Про це передає кореспондент Львівського порталу.

Нагадаємо, що сьогодні на Львівському бронетанковому заводі, детективи НАБУ затримали низку посадових осіб Збройних сил України та ДП «Львівський бронетанковий завод» за підозрою у вчиненні розтрати майже 30 мільйонів гривень, або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем.

Під час перебування на бронетанковому заводі Глава держави прокоментував цей інцидент, наголосивши, що нікому не дозволить обкрадати українську армію.

Також Петро Порошенко зазначив, що підприємство отримало держзамовлення на 920 млн грн. Зокрема, Львівський бронетанковий завод цьогоріч відправить військовим 72 танки та 20 «Дозорів».

Окрім цього, президент України також прокоментував ситуацію і довкола Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові. Він наголосив, «що ніхто не збирається знищувати військовий виш».

Як відомо, нардеп Ігор Васюник закликав Петра Порошенка висловити свою позицію, щодо долі НАСВ імені Сагайдачного у Львові. Він також став автором петиції на захист академії, підписи під якою поставило вже понад 2000 небайдужих.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»
Олесь ТЯГАЙ, для Львівського порталу
«Бельгійське містечко» будує житло майбутнього: найцікавіші подробиці про «BelleVille»

Час змінює нас і світ довкола. Ще вчора ми вважали прийнятним придбати житло у багатоквартирному житловому комплексі, а ...

Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок
Катерина РОДАК, Львівський портал
Highway to hell: жорстокі реалії приміських електричок

Коли на вулиці – середина літа, сонце припікає до 30 градусів, а тобі доводиться втискатися у забиті вагони приміських п...

Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Зазіхнули на святе. Львів може зостатися без «Русалки» або як у Львові намагаються знищити музей Шашкевича

Напевно чи не кожен, проїжджаючи вулицею Коперника у Львові, зачаровувався блакитною бароковою  дзвіницею колишньої Свят...

Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
Великолюбінський спиртзавод: порізати на брухт не можна залишити

На Львівщині не працює 8 із 11 спиртзаводів, які колись були провідними джерелами наповнення місцевих бюджетів. Частину ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів