У Львові «на гарячому» затримали наркомана

Вночі у Львові патрульні виявили в громадянина шприци з невідомою речовиною. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні, 10 липня, близько 5 години ранку, під час патрулювання на вулиці Сихівській піший екіпаж патрульної поліції помітив підозрілого чоловіка. Громадянин побачив патрульних, різко розвернувся та почав віддалятися. В руках особа тримала сумку коричневого кольору. Інспектори попрямували за ним. Чоловік зайшов в один з закладів національної лотереї. Коли патрульні зайшли в середину, то сумка була вже в жінки. Інспектори попросили відкрити сумку, в якій лежали 5 шприців, 2 з яких заповнені невідомою речовиною. Жінка повідомила, що це не її речі, а сумку дав потримали її знайомий та вказала на нього. Чоловік, на якого вказала жінка, підтвердив її слова та розказав, що в шприцах знаходиться наркотична речовина.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка вилучила шприци та передала на експертизу. Справою займаються слідчі Сихівського відділу поліції.