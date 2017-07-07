30 фестивалів поблизу Львова, які можна відвідати до кінця літа

Мешканців Львівщини запрошують відвідати фестивалі, які до кінця літа відбуватимуться у районах області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

До кінця літа у районах області відбудуться різноманітні фестивалі, де кожен зможе пізнати і ознайомитися з традиціями, та родзинками кожного з культурних куточків Львівщини.

Львівщина є театральним, музичним, мистецьким центром, що продукує безліч напрямів розвитку сучасної культури і мистецтва, цікавих розваг та забав, котрі об’єднуються у розмаїтті фестивалів.

Перелік фестивалів можна знайти тут.

Фото: ЛОДА