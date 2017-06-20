ОСТАННІ НОВИНИ

Гройсман доручив Синютці розібратись з львівським сміттям

|

Прем’єр-міністр України Володимир Гройман доручив очільнику Львівщини допомогти львів’янам і сміттям. Про е він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

«Якщо Львівський міський голова не здатен вирішити проблему сміття, то львів’яни не мають від цього страждати! Треба об’єднувати зусилля і вкотре допомагати мешканцям Львова.

Сьогодні декілька раз говорив по ситуації з Головою ОДА Олегом Синюткою. Домовились, що завтра він збере міських голів області і попросить їх вкотре прийти на допомогу львів’янам. Віце-прем’єру Геннадію Зубку доручу завтра також попрацювати з головами ОДА та міськими головами інших областей», – написа В. Гройсман.

Орім того, прем’єр-міністр зазначив, що у Львові зараз перебуває в.о. Міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, яка має оцінити епідемологічну ситуацію.

Коментарі

  1. Відновимо роботу Грибовичського полігону! сказав:

    Не варто верзти дурниць, адже проблема не у коштах на сміттєпереробний завод. Кошти ті є. Питання головне – де саме той завод будувати.
    Місцеві громади у селах Львівської області вже задемонстрували своє суто негативне відношення до ідеї прийому львівських ТПВ на власні землі. І вочевидь нічого не зміниться і далі. Тобто лишається єдиний варіант. Відмінити недолуге рішення про заборону роботи Грибовічського звалища і возити туди ТПВ. Одночасно будувати сміттєпереробний завод у Грибовичах.

    Відповіcти

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Баба з воза – коням легше. Що чекає на львів’ян з їхнім сміттям найближчим часом
Катерина РОДАК, Львівський портал
Баба з воза – коням легше. Що чекає на львів’ян з їхнім сміттям найближчим часом

На наступному пленарному засіданні Львівської міської ради, що відбудеться 29 червня, міським обранцям запропонують безп...

Self-made по-українськи
Ольга Карпусь, для Львівського порталу
Self-made по-українськи

Як правило, у сучасних реаліях для отримання високої посади на підприємстві необхідно мати або зв'язки, або гроші. Особл...

Врятувати рядового львів’янина: як містяни дають собі раду без Садового і Гройсмана
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Врятувати рядового львів’янина: як містяни дають собі раду без Садового і Гройсмана

Сміттєва опера у Львові триває вже більше року, то затихаючи на певний час, то спалахуючи з таким резонансом, що відлунн...

Ноу-хау освіти у Львові: комусь фінансування, а комусь - дірка від бублика?
Катерина РОДАК, Львівський портал
Ноу-хау освіти у Львові: комусь фінансування, а комусь - дірка від бублика?

Для львівських приватних садочків та шкіл запроваджують систему фінансової підтримки коштами міського бюджету. Ця практи...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів