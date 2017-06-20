Гройсман доручив Синютці розібратись з львівським сміттям

Прем’єр-міністр України Володимир Гройман доручив очільнику Львівщини допомогти львів’янам і сміттям. Про е він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

«Якщо Львівський міський голова не здатен вирішити проблему сміття, то львів’яни не мають від цього страждати! Треба об’єднувати зусилля і вкотре допомагати мешканцям Львова.

Сьогодні декілька раз говорив по ситуації з Головою ОДА Олегом Синюткою. Домовились, що завтра він збере міських голів області і попросить їх вкотре прийти на допомогу львів’янам. Віце-прем’єру Геннадію Зубку доручу завтра також попрацювати з головами ОДА та міськими головами інших областей», – написа В. Гройсман.

Орім того, прем’єр-міністр зазначив, що у Львові зараз перебуває в.о. Міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, яка має оцінити епідемологічну ситуацію.