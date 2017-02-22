Пікетувальники розблокували пункт пропуску «Шегині»

У пункті пропуску поблизу кордону із Польщею «Шегині» завершився пікет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 18.20 акція протесту перед пунктом пропуску через державний кордон «Шегині» вже завершена. Пункт пропуску працює в штатному режимі», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Як повідомляв Львівський портал, на пункті пропуску поблизу кордону із Польщею «Шегині» станом на о 14:20 год. власники транзитних номерів блокують проїзд.

Фото: Варта 1