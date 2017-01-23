Львів’ян запрошують на святкування Китайського Нового року

У Львові з 27 по 29 січня відбуватиметься Китайський Новий рік у Львові-2017». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Уже шостий рік поспіль львів’яни та гості міста з України та з-за кордону зустрінуться на Радісному Святі весни, Міжнародному фестивалі «Китайський Новий рік у Львові-2017».

Ініціатором Міжнародного фестивалю «Китайський Новий рік у Львові-2017» традиційно є Міжнародна громадська організація «Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва».

Цьогоріч фестиваль триватиме з 27 по 29 січня та охопить локації по всьому місту. Впродовж трьох днів у центрі Львова – на площі Ринок – на відвідувачів чекатимуть лазерне шоу, видовищна хода «живих» вогняних драконів, розважальна програма від відомих героїв китайської культури, майстер-класи з традиційного китайського кунгфу, а у нічних клубах, ресторанах та кав’ярнях відбуватимуться китайські новорічні вечірки.

Під час фестивалю працюватиме ярмарок, де будуть презентовані страви китайської кухні. Відвідувачі матимуть нагоду скуштувати традиційні новорічні пельмені та шашлики від китайських шеф-кухарів.

Організатор: Міжнародна громадська організація «Культурно-дослідницький центр України та Китаю Ланьхва» за підтримки Міністерства культури Китаю та Посольства Китайської Народної Республіки в Україні. Генеральний авіа-перевізник «Турецькі авіалінії».