ОСТАННІ НОВИНИ

Біатлон. Семенов приносить Україні другу медаль цього сезону

|

Український біатлоніст Сергій Семенов здобуває для України другу медаль у Кубку Світу цього сезону. Наш стріляючий лижник зумів перетнути фініш третім у індивідуальній гонці на 20 км у італійському Антхольці-Антерсельві, передає кореспондент Львівського порталу.

Могли українці сьогодні розраховувати й на першу перемогу сезону, адже після третьої стрільби Сергій Семенов йшов лідером, однак він промахнувся останнім пострілом.

Перемогу із однією хибою святкував росіянин Антон Шипулін. Лідер кубка світу Мартен Фуркад із двома промахами зумів фінішувати другим.

Третє місце у сьогоднішній індивідуалці дозволить виступити Сергію Семеновому й у недільному мас-старті. Завтра на наших чоловіків очікує естафета.

Варто також додати, що наш Володимир Семаков зумів фінішувати 16-м та кваліфікуватися до мас-старту, Артам Прима  лише- 45-м, Олександр Жирний – 49-м, а Дмитро Підручний аж 83-м.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Жетон для хвостатого щастя. Або як Львівський портал реєстрував собаку

З 1 вересня 2016 року у Львові вступили у дію нові Правила утримання і поводження з тваринами. Згідно з нововведеннями, ...

Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Зарплата на Добротвірській ТЕС одна з найвищих в області – Олег Таращук

Цьогорічна морозна зима, а відтак і посилене навантаження,  не стала на заваді стабільній роботі Добротвірської ТЕС. Еле...

Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»
Катерина РОДАК, Львівський портал
Неприступна Ощадність. Перевтілення львівської «статуї Свободи»

«Лінива статуя Свободи», «сидяча статуя Свободи», «львівська статуя Свободи» - як її лишень не називають місцеві та як ї...

Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено

Тариф на електроенергію для теплової генерації за перші 10 днів січня 2017 року знижено до 1,34 грн/кВт-год. Про це свід...

всі статті
Львівський портал