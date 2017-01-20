Біатлон. Семенов приносить Україні другу медаль цього сезону

Український біатлоніст Сергій Семенов здобуває для України другу медаль у Кубку Світу цього сезону. Наш стріляючий лижник зумів перетнути фініш третім у індивідуальній гонці на 20 км у італійському Антхольці-Антерсельві, передає кореспондент Львівського порталу.

Могли українці сьогодні розраховувати й на першу перемогу сезону, адже після третьої стрільби Сергій Семенов йшов лідером, однак він промахнувся останнім пострілом.

Перемогу із однією хибою святкував росіянин Антон Шипулін. Лідер кубка світу Мартен Фуркад із двома промахами зумів фінішувати другим.

Третє місце у сьогоднішній індивідуалці дозволить виступити Сергію Семеновому й у недільному мас-старті. Завтра на наших чоловіків очікує естафета.

Варто також додати, що наш Володимир Семаков зумів фінішувати 16-м та кваліфікуватися до мас-старту, Артам Прима лише- 45-м, Олександр Жирний – 49-м, а Дмитро Підручний аж 83-м.