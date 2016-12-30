Аналіз крові голови Жовківської РДА хочуть сфальсифікувати?

Голову Жовківської районної державної адміністрації Надію Щур затримали із підозрою на алкогольне сп’яніння. Про це повідомила громадський активіст та помічник народного депутата Ірина Голуб у своєму Фейсбуці.

За словами І. Голуб, чиновниця святкувала новорічний корпоратив, а після цього в стані алкогольного сп’яніння сіла за кермо.

«Пані Щур дуже гучно відгуляла передноворічний корпоратив, після чого в стані алкогольного сп’яніння спокійно собі сіла за кермо автомобіля і вирушила додому по міжнародній трасі Львів – Рава – Руська. Оскільки Надія Степанівна Щур їхала по цілій дорозі від смуги до смуги, її зупинили патрульні поліцейські і попросили пройти тест на стан алкогольного сп’яння. Однак Надія Степанівна відмовилась пройти освідчення на драгері, тому поліцейські запропонували їй проїхати в Львівський обласний наркологічний диспансер, щоб здати аналіз сечі на вміст алкоголю», – йдеться у повідомленні Ірини Голуб.

Зараз ряд активістів, разом із працівниками патрульної поліції перебувають у Львівському наркодиспансері і стежать аби медики закладу не допустити фальсифікації відібраного для дослідження матеріалу.

«Ми вже 5-ту годину стежимо, щоб в біоматеріал нічого не долили, не підмінили і він нікуди не зник, бо вже були спроби це зробити», – повідомила Ірина Голуб.

«Станом на зараз лікарі наркодиспансеру вперто переконують, що Надія Степанівна Щур тримається ледь на ногах не тому, що вона 8 годин «гульбанила» в ресторані, а тому, що в неї тиск підскочив», – додала Ірина Голуб.