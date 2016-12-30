ОСТАННІ НОВИНИ

Аналіз крові голови Жовківської РДА хочуть сфальсифікувати?

|

Голову Жовківської районної державної адміністрації Надію Щур затримали із підозрою на алкогольне сп’яніння. Про це повідомила громадський активіст та помічник народного депутата Ірина Голуб у своєму Фейсбуці.

152

За словами І. Голуб, чиновниця святкувала новорічний корпоратив, а після цього в стані алкогольного сп’яніння сіла за кермо.

«Пані Щур дуже гучно відгуляла передноворічний корпоратив, після чого в стані алкогольного сп’яніння спокійно собі сіла за кермо автомобіля і вирушила додому по міжнародній трасі Львів – Рава – Руська. Оскільки Надія Степанівна Щур їхала по цілій дорозі від смуги до смуги, її зупинили патрульні поліцейські і попросили пройти тест на стан алкогольного сп’яння. Однак Надія Степанівна відмовилась пройти освідчення на драгері, тому поліцейські запропонували їй проїхати в Львівський обласний наркологічний диспансер, щоб здати аналіз сечі на вміст алкоголю», – йдеться у повідомленні Ірини Голуб.

Зараз ряд активістів, разом із працівниками патрульної поліції перебувають у Львівському наркодиспансері і стежать аби медики закладу не допустити фальсифікації відібраного для дослідження матеріалу.

151

«Ми вже 5-ту годину стежимо, щоб в біоматеріал нічого не долили, не підмінили і він нікуди не зник, бо вже були спроби це зробити», – повідомила Ірина Голуб.

«Станом на зараз лікарі наркодиспансеру вперто переконують, що Надія Степанівна Щур тримається ледь на ногах не тому, що вона 8 годин «гульбанила» в ресторані, а тому, що в неї тиск підскочив», – додала Ірина Голуб.

 

 

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
ТОП антигероїв Львова 2016 року. Рейтинг Львівського порталу
Андрій КОТЕНСЬКИЙ, Львівський портал
ТОП антигероїв Львова 2016 року. Рейтинг Львівського порталу

У новому році більшість із нас природньо мріє, щоб було краще, ніж торік. Хтось прагне вдосконалення, росту, розвитку, а...

Новорічна ніч по-львівськи
Катерина РОДАК, Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. ...

Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Фра...

«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн