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У Стрию під колесами авто загинули дві бабусі

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Учора, 27 грудня, у Стрию автомобіль насмерть збив двох жінок літнього віку. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

дтп

Як повідомляється, о 19:30 год. в місті Стрий на вул. Добрівлянській водій автомобіля “Mitsubishi Pajero”, мешканець с. Заплатин, Стрийського району скоїв наїзд на двох пішоходів, 1941 та 1933 років народження, мешканок м. Стрия, які від отриманих травм загинули на місці.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.

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