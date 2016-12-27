Сихівська РА шукає, хто би прибрав район від снігу у 2017 році

Сихівська районна адміністрація оголосила тендер на послуги з механізованого прибирання вулично-шляхової мережі протягом 2017 року на території Сихівського району м. Львова. Відповідна пропозиція розміщена на сайті публічних закупівель Prozorro, передає Львівський портал.
Очікувана вартість послуг – 2 млн 635 тис. грн.
Як йдеться у технічному завданні, зокрема мова про такі послуги:
- Послуги з механізованого прибирання проїжджої частини від снігу спеціалізованою машиною
- Послуги з механізованого розсипання протиожеледного матеріалу спеціалізованою машиною
- Послуги з навантаження протиожеледних матеріалів навантажувачами
- Послуги з механізованого миття проїжджої частини з використанням поливально-мийної машини типу
Подати свої пропозиції на тендер можна до 17 січня 2016 року.