Сихівська РА шукає, хто би прибрав район від снігу у 2017 році

Сихівська районна адміністрація оголосила тендер на послуги з механізованого прибирання вулично-шляхової мережі протягом 2017 року на території Сихівського району м. Львова. Відповідна пропозиція розміщена на сайті публічних закупівель Prozorro, передає Львівський портал.

Очікувана вартість послуг – 2 млн 635 тис. грн.

Як йдеться у технічному завданні, зокрема мова про такі послуги:

Послуги з механізованого прибирання проїжджої частини від снігу спеціалізованою машиною

Послуги з механізованого розсипання протиожеледного матеріалу спеціалізованою машиною

Послуги з навантаження протиожеледних матеріалів навантажувачами

Послуги з механізованого миття проїжджої частини з використанням поливально-мийної машини типу

Подати свої пропозиції на тендер можна до 17 січня 2016 року.