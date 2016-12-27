На Львівщині передбачили 22 мільйони на лікування важкохворих діток

Сьогодні, 27 грудня, під час сесійного засідання у Львівській обласній раді затвердили обласну програму забезпечення дітей-інвалідів та дітей з важкими інтоксикаціями медичними препаратами, виробами медичного призначення та дезінтоксаційною терапією на 2017-2020 роки. Обсяг її фінансування – 22 млн грн. Про це передає кореспондент Львівського порталу.

Так, гроші підуть на лікування дітей із хронічною нирковою недостатністю, муковісцидозом, фенілкетонурією, первинними імунодефіцитами, важкими ювенільними ревматоїдними артритами, гемофілією, онкологічними захворюваннями, забезпечення слуховими апаратами дітей із вадами слуху.

Як пояснила в.о. директора департаменту охорони здоров’я Ірини Микичак, цією програмою забезпечуються діти з вродженими спадковими, генетичними захворюваннями, хронічною нирковою недостатністю, і вона працює у області вже не перший рік.

Фото: Depo