ОСТАННІ НОВИНИ

Ганущин прокоментував скандальну заяву Онищенка про те, що йому купили крісло голови Львівської облради

|

Громадські активісти вимагають спростування або підтвердження інформації про те, що Олександру Ганущину купили посаду голови Львівської облради. Про це сьогодні, 27 грудня, на сесійному засіданні Львівської обласної ради заявив депутат Михайло Нискогуз, передає кореспондент Львівського порталу.

Ганущин

Як він пояснив, до нього звернулася ГО «Люстрація» з приводу повідомлень про можливі факти корупції під час обрання голови Львівської обласної ради.

«Як відомо зі ЗМІ, нардеп і бізнесмен Олександр Онищенко, якого підозрюють у масштабіній корупції, розповів, що передавав кошти за обрання представників Блоку Петра Порошенка головами обласних рад. Він надав журналістам платіжку, з якої видно перерахування на рахунок Онищенка майже 12 млн євро. За словами Олександра Онищенка, половину суми він повернув в Адміністрацію Президента, а решту витратив на призначення голів обласних рад. Зокрема, йдеться про Львівську область…», – наголосив Михайло Нискогуз.

Він додав, що громадські активісти обурені цим фактом і вимагають його спростування чи підтвердження.

Водночас депутат наголосив, що слід звернутися до правоохоронних та антикорупційних органів, щоб вони провели відповідну перевірку.

«Особливо у цьому мусять бути зацікавлені всі фракції та всі депутати, які голосували за обрання чинного голову облради, а також сам голова, адже їх звинувачують у серйозному злочині, який ставить під сумнів легітимність керівництва нашої ради, яка вже понад рік від імені громади Львівщини ухвалює рішення, розподіляє кошти платників податків, роздає надра…», – наголосив Михайло Нискогуз.

Відтак цю ситуацію взявся прокоментувати сам голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин:

«Це з розряду того, коли Наталія Вітренко казала, що кошти МВФ пішли на підкуп обрання голови Львівської облради. Все-таки я сподіваюся, що всі, що голосували були свідомі того, за кого вони віддають свій голос. Я дякую їм за цю підтримку».

Як повідомляв раніше Львівський портал, депутат-утікач Олександр Онищенко розповів, що перераховував кошти за обрання представників Блоку Петра Порошенка головами обласних рад у кількох областях. Зокрема, йдеться і про Львівську облраду.

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Новорічна ніч по-львівськи
Катерина РОДАК, Соломія ГРИГОР'ЄВА, Львівський портал
Новорічна ніч по-львівськи

Вже за тиждень ми з вами будемо радіти 2017 року. Але більшість з нас буде зустрічати прихід нового року по-особливому. ...

Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Як аварійний Народний дім в Дрогобичі перетворили на «лялечку»

У місті Дрогобич Львівської області після проведення капітального ремонту урочисто відкрили Народний дім імені Івана Фра...

«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло
Іван МЕЛЬНИК
«Нехай живе безлад!» – транспортна «реформа» отримала гасло

Транспортна «реформа», яку взялася проводити у Львові влада міста і області, замість бажаного покращення спричинила до щ...

Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами
Катерина РОДАК, Львівський портал
Заборонені плоди «на зоні». Що ховають в’язні Львівщини за своїми ґратами

У відомій книжці Стівена Кінга «Втеча з Шоушенка», що написана на основі  реальних подій,  головний герой роками прихову...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн