Садовий влаштовує в понеділок Антимайдан?

Міський голова Львова Андрій Садовий робить усе можливе, аби перебити інформаційну хвилю завтрашніх, 26 грудня, подій довкола Львівської міської ради під час засідання сесії. Про це Львівському порталу повідомили джерела у львівській мерії.

За їх словами, сьогодні, 25 грудня, посадовці Львівської міської ради обдзвонюють керівників комунальних підприємств міста, аби ті організували людей на завтрашній так званий «антимітинг» під стінами Ратуші. Мова йде про працівників комунальних служб, яких хочуть використати в політичних іграх.

Основна вимога, яку мали би озвучити завтрашні «антимайданівці», – розгляд бюджетних питань Львова на 2017 рік, мовляв, щоб працівники комунальних підприємств не залишилися без зарплати у 2017 році.

«Це – відверта маніпуляція та зловживання службовим становищем. Адже ніхто не може змушувати комунальників до вуличних акцій протесту для здобуття політичних дивідендів. Тим паче, що на їх зарплату це не вплине зовсім», – наголошує наш співрозмовник.

Нагадаємо, у четвер, 22 грудня, у мерії відбувалась “бюджетна” сесія. Засідання Львівської міської ради зривали двічі. Спочатку розлючені представники різних ГО та мешканці Білогорщі і Рясного увірвалися до сесійного залу, розмахуючи кулаками… Вдруге сесію зірвали ті ж активісти, коли депутати міської ради і міський голова не виконали їх умов. Відтак, сесію перенесли на завтра, 26 грудня.

Фото: ТСН