Олег Синютка: «Міська влада ставить заручниками львів’ян в силу своєї некомпетентності і неорганізованості»

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Очільник Львівщини Олег Синютка про затягування мерією Львова передачі ЛОДА комунального підприємства «Львівспецкомунтранс»:

«Я вважаю, що це некоректна поведінка зі сторони міської влади Львова. Та ухвала, яка була прийнята, не відповідала тому проханню, з яким звернулася обласна державна адміністрація. Не зважаючи на це, ми офіційно двічі подали лист міському голові Львова про те, що ми готові укласти угоду між ЛОДА і міською радою про передачу компанії «Львівспецкомунтранс». На превеликий жаль, після наших листів 20 липня міська рада ще раз поміняла умови ухвали.

Я думаю, що це все робиться для того, щоб унеможливити ТПВ з території міста Львова і я вбачаю в цьому саботаж зі сторони міської влади, щоб остаточно не вирішити проблему з поводженням з ТПВ. Міська влада ставить заручниками львів’ян в силу своєї некомпетентності і неорганізованості.

Як раніше повідомляв Львівський портал, депутати прийняли рішення про передачу лише філії № 1 «Львівспецкомунтрансу» у тимчасове управління Львівській ОДА.

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