Як працюватимуть «жовті» та «зелені» COVID-сертифікати

У понеділок, 13 вересня, уряд запровадив «жовті» та «зелені» COVID-сертифікати. Так званий «жовтий» сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» – про повний курс». Про це інформує Міністерство цифрової трансформації.

«Жовтий» сертифікат можна буде отримати після першої дози вакцини. Він діятиме 120 днів. А «зелений» – після повного курсу вакцинації – діятиме 365 днів.

Згідно з постановою також продовжений термін дії міжнародного COVID-сертифіката про вакцинацію. Він також діятиме 365 днів від моменту щеплення.

Сертифікат із «Дії» можна буде роздрукувати, якщо у вас немає смартфона або вам зручніше користуватися паперовим варіантом.

За новими правилами карантину певні обмеження будуть запроваджувати у залежності від того, має людина одну чи дві дози щеплення.

Обмеження на проведення масових заходів не будуть вводитися, якщо усі учасники або відвідувачі, крім неповнолітніх, а також не менше як 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть «жовтий» чи «зелений» COVID-сертифікат.

Однак кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень, залишається за власником. Також навчальні заклади працюватимуть, якщо будуть не менше як 80% працівників з «жовтими» чи «зеленими» COVID-сертифікатами.

У разі введення «червоного» рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть, якщо 100% працівників мають «зелений» COVID-сертифікат.

Також обмеження не застосовуватимуться за умови наявності «зеленого» COVID-сертифіката у всіх відвідувачів (крім неповнолітніх), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів.

Кольорові сертифікати поки не працюють, тому що Україна все ще перебуває у зеленій зоні. Постанова уряду про новий карантин набуде чинності лише з 20 вересня. А запрацюють ці правила тоді, коли Україна увійде до жовтої зони. За прогнозами, це може статися вже наступного тижня, коли відповідне рішення оголосить державна комісія ТЕБ та НС.

Додамо, на сьогодні COVID-сертифікатами в застосунку «Дія» активно користуються тисячі українців. За статистикою, близько 650 тисяч українців згенерували свої внутрішні та міжнародні сертифікати в Дії. З кожним днем їхня кількість збільшується. Тисячі людей вже протестували міжнародні COVID-сертифікати в різних країнах Європи.

Нагадаємо, місяць тому в Україні з’явилися електронні ковід-сертифікати, електронні документи про вакцинацію. Їх можна згенерувати у додатку «Дія» в смартфоні. Коли сертифікати тільки запрацювали, їх було два види – зовнішній і внутрішній. Зовнішній потрібен для подорожей за кордон. Українські сертифікати визнали у ЄС. З ними уже подорожують українці.

Нещодавно його дію продовжили до одного року. Раніше його термін був 180 днів. Внутрішній сертифікат поки що не використовувався. У Мінцифри пояснювали, що розробили його наперед, тобто для можливого майбутнього використання під час локдаунів. І, схоже, цей момент настав.