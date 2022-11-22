Росіяни продовжують обстрілювати Херсон: є загиблі

Унаслідок обстрілів росіянами Херсона загинуло щонайменше троє людей, є поранені. Про це пише Суспільне.
Так, за даними начальниці МВА Галини Лугової, 22 листопада близько 12:00 год. російські військові влучили в магістральний газопровід. Одна людина загинула.
Вона додала, що обстріли відбуваються безперервно. Відомо щонайменше про трьох загиблих.
«Станом на 15:00 год. відомо, що російська армія влучила в 11 точок у місті. Внаслідок обстрілів пошкоджено чимало будинків приватного сектору, після прильоту відбулися дві пожежі. Відомо про трьох загиблих, одну поранену людину та одна — знаходиться під завалом», – зазначила Лугова.
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Фото: Суспільне.Херсон
Анастасія Диняк