У небо над Львовом запустили промені світла у пам’ять про загиблих воїнів

До роковин повномасштабного російського вторгнення у Львові вшанували пам’ять полеглих захисників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

На Личаківському цвинтарі зібрались родичі військових, які загинули у боротьбі з російськими окупантами, представники громадськості, духовенства і влади. Разом вони помолились за всіх, хто віддав своє життя, захищаючи Україну.

Також тут влаштували мистецьку акцію пам’яті. На площі перед полем почесних поховань у небо запустили символічні промені світла.

Крім того, студенти, волонтери і діти виготовили близько 400 паперових янголів, які розвішали на могилах воїнів. Ангели символізують душі полеглих захисників, що помагають з неба у боротьбі українців з окупантами.

Як відомо, на Личаківському кладовищі тепер хоронять воїнів російсько-української війни. Тут на полі почесних поховань №86-А і №76 споживають уже 333 Герої, які загинули у повномасштабній війні.

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Фото: ЛМР, ЛОР