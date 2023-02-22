Шмигаль у Львові вшанував пам'ять полеглих українських воїнів

Під час візиту на Львівщину прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вшанував пам’ять загиблих Героїв російсько-української війни. Зараз на Личакові поховані 333 Героїв, які загинули у повномасштабній війні, повідомляє пресслужба ЛОДА.

Вінки та квіти поклали до могил полеглих українських воїнів, які спочивають на Марсовому полі Личаківського кладовища.

Участь у вшануваннях також взяли очільник Львівщини Максим Козицький, міський голова Львова Андрій Садовим та начальником Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного Павлом Ткачуком вшанував пам’ять загиблих Героїв російсько-української війни.

«Війна забирає найкращих. Хоробрих, сильних, відважних героїв. Вшанували на Личаківському кладовищі пам’ять захисників, які загинули в російсько-українській війні. Пам’ятаємо подвиг кожного. Не забудемо й не пробачимо ворогу жодної смерті. Світла пам’ять усім, хто віддав життя за Україну. Вічна слава героям», – зазначив Денис Шмигаль.

У центральній частині Личаківського військового кладовища з квітня цього року хоронять воїнів російсько-української війни. Зараз на Личакові поховані 333 Герої, які загинули у повномасштабній війні (на Полі почесних поховань №86а (Марсове поле) поховані 296 Героїв, на Полі почесних поховань №76 – 37 Героїв).

Як відомо, в рамках візиту посадовець взяв участь в церемонії випуску курсантів Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

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