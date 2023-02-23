На могилах полеглих захисників у Львові розвісили сотні янголів

У Львові на могилах воїнів, які загинули у боротьбі з російськими окупантами, розвісили ангеликів пам’яті. Акцію приурочили до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Акцію пам’яті провели на Личаківському кладовищі, де останній спочинок знаходять захисники, що віддали життя у боях із російськими загарбниками. Участь у заході взяли студенти, волонтери й депутати.

На могилах воїнів вони розвішали більше 400 паперових янголів у пам’ять про самовіддану боротьбу з окупантами та самопожертву за вільну, незалежну Україну.

Виготовили ангеликів вихованці Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша, волонтери та діти, які тимчасово переїхали на Львівщину з зони бойових дій та прифронтових територій.

Студенти кажуть, що таким чином не лише вшановують новітніх Героїв, а й нагадують усім: боротьба ще триває, і як би важко не було, українці повинні триматись разом.

«Ангелики – це як душі наших Героїв, які допомагають з неба і далі боротися за наше право жити в незалежній державі», – кажуть вони.

«Захід, який організувала Львівська обласна рада, є дуже важливим і символічним. Ми повинні пам’ятати про нашу історію, наших героїв минулих століть, а у ці дні ми вшановуємо наших сучасників, які віддали життя за Україну через повномасштабну агресію Росії. Український народ зараз переживає переломний момент, коли міняється наша національна ідентичність, ми стверджуємося як держава і стаємо набагато сильнішими, усвідомлюючи уроки історії та сьогодення заради нашого майбутнього», – розповів голова депутатської комісії з питань культури, інформаційної політики та промоції Святослав Шеремета.

Зі свого боку голова Львівської облради Ірина Гримак додала, що ці паперові янголи охоронятимуть вічний сон і спокій наших захисників, а всім нам вони нагадуватимуть: боротьба з окупантом ще триває.

Як відомо, на Личаківському кладовищі тепер хоронять воїнів російсько-української війни. Тут на полі почесних поховань споживають уже 333 Герої, які загинули у повномасштабній війні (на Полі почесних поховань №86а (Марсове поле) поховані 296 Героїв, на Полі почесних поховань №76 – 37 Героїв).

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛОР