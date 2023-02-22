У Вінниці рецидивіст вербував колишніх в’язнів до «Вагнера»

У Вінниці викрили й затримали місцевого рецидивіста, який, працюючи на Росію, вербував колишніх в’язнів до приватної військової компанії «Вагнер». Про це Львівському порталу повідомили в СБУ.

За даними слідства, російським агентом виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування.

Саме через широке коло зв’язків у кримінальному середовищі, в тому числі на території РФ, на нього вийшов представник ПВК «Вагнер» і запропонував допомагати у війні проти України.

За вказівкою ворога вінничанин почав підшукувати кримінальників для вступу до російської приватної військової компанії.

«За вступ до ПВК і участь у бойових діях проти Сил оборони зловмисник пропонував кожному «рекруту» грошову винагороду розміром від 2000 до 4000 доларів на місяць», – кажуть в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання зрадника правоохоронці виявили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його листування з «вагнерівцем».

Чоловіку вже оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання – від 15 років тюрми до довічного ув’язнення із конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, ПВК «Вагнер» з’явилася у 2014 році. Її засновником вважають наближеного до Путіна бізнесмена Євгенія Пригожина.

Військова компанія активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси, зокрема в Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну «вагнерівці» активно воюють, зокрема, на Донбасі. Саме вони штурмують Бахмут і Соледар, застосовуючи тактику «гарматного м’яса».

Нещодавно США визнали ПВК «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією, таке ж рішення ухвалила й Україна.

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