В якому форматі працюватимуть школи Львова 23-24 лютого

Формат навчання на цей тиждень школи у Львові визначають самі. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначається, що школи у Львові самі приймають рішення щодо формату навчання на цей тиждень. Міністерство освіти не давало окремих рекомендацій, міське управління освіти – теж.

«Педагогічна рада може сама вирішувати це питання, залежно від бажання батьків. Знаю, що є школи, які будуть проводити навчання офлайн, є такі, що 23-24 лютого перейдуть на онлайн», – зазначив керівник управління освіти ЛМР Андрій Закалюк.

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