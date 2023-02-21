Потрібні термінові заходи через підрив Росією договору зі США про ядерну зброю, – МЗС

У МЗС України назвали рішення РФ призупинити свою участь у Договорі з США про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь черговим провокаційним кроком з боку держави-агресорки. Про це пише Європейська правда.

Росія продовжує свідому руйнацію існуючої архітектури ядерного роззброєння і нерозповсюдження, підкреслив Ніколенко.

«Підриваючи один із найважливіших міжнародних договорів в сфері контролю за ядерною зброєю, Росія робить черговий зухвалий виклик світовому співтовариству, підтверджує свою злочинну природу та подальші агресивні наміри щодо знищення міжнародного миру і безпеки. Риторика Москви щодо можливості застосування ядерної зброї є неприйнятною і ставить під загрозу безпеку всього світу», – зауважив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

МЗС України закликає міжнародну спільноту надати рішучу відповідь на агресивну поведінку Росії, вжити термінових спільних заходів з метою упередження і протидії будь-яким формам ядерного шантажу з боку РФ.

Як повідомляв Львівський портал, 21 лютого президент РФ Владімір Путін у посланні Федеральним зборам заявив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Він також пригрозив: «Якщо США проведуть випробування (ядерної зброї – ред.), то і ми проведемо».

Зі свого боку генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі про СНО.

Довідково: Договір про стратегічне наступальне озброєння (СНО-3) є останнім договором у сфері контролю над озброєннями, який діє між Росією і США. Він обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. У лютому 2021 року цей договір продовжили на п’ять років, тобто до 2026-го.

Влітку 2022 року президент США Джо Байден заявив про готовність укласти з Росією новий Договір про контроль над ядерною зброєю замість нинішнього про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), дія якого завершується у 2026 році, і залучити до угоди Китай.

Додамо, що загалом було три Договори про стратегічні наступальні озброєння між США і Російською Федерацією:СНО-1 або START-1 від 1991 року (між СРСР та США), СНО-2 або START II від 1992 року (підписана Борисом Єльциним та Джорджем Бушем-старшим) та СНО-3 або New Start від 2010 року (підписана Дмитром Медведєвим та Бараком Обамою).

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