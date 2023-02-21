Росія «призупиняє участь» у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, — Путін

Президент РФ Владімір Путін заявив, що Росія «призупиняє участь» у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, який регулює обмеження ядерної зброї РФ і США. Про це він сказав, виступаючи 21 лютого з посланням до Федеральних зборів.

«Змушений заявити сьогодні про те, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Повторю: не виходить із договору, а саме призупиняє свою участь», — оголосив російський диктатор.

Аналізуючи виступ Путіна, Українська правда пише, що чинний договір від 2010 року, на думку президента РФ, містить пункти про неподільність безпеки, про прямий взаємозв’язок стратегічних наступальних і оборонних озброєнь, але «все це давно забуто, США вийшли з договору щодо ПРО».

При цьому відносини двох країн, як вважає очільник Кремля, деградували, адже США намагаються переглянути результати Другої світової війни та будувати світ «по-американськи, де є тільки один господар», заради чого «спланували низку воєн».

Владімір Путін зазначив, що на початку лютого 2023 року Північноатлантичний альянс (НАТО) зажадав від Росії повернутися до виконання договору про стратегічні наступальні озброєння, включно з допуском інспекцій на ядерні оборонні об’єкти РФ.

Пряма мова Путіна:

«Навіть не знаю, як це назвати: театр абсурду якийсь. Нам відомо, що Захід прямо причетний до спроб київського режиму завдати ударів по базах нашої стратегічної авіації. Використані для цього безпілотники були оснащені і модернізовані за сприяння НАТОвських фахівців. І ось тепер вони хочуть ще й оглядати наші оборонні об’єкти?

У сучасних умовах сьогоднішнього протистояння це звучить як якась маячня просто.

При цьому нам проводити повноцінні інспекції в рамках цього договору не дають. Наші неодноразові заявки про огляд тих чи інших об’єктів залишаються без відповіді або відхиляються з формальних підстав. І перевірити до пуття ми нічого не можемо на тому боці.

США і НАТО прямо говорять про те, що їхня мета – завдати стратегічної поразки Росії. І що, після цього вони як ні в чому не бувало збираються роз’їжджати по наших оборонних об’єктах, зокрема новітніх?

Тиждень тому, наприклад, мною підписано указ про постановку на бойове чергування нових стратегічних комплексів наземного базування. Вони і туди збираються сунути свій ніс, чи що?».

На думку Путіна, виступивши з колективною заявою, НАТО «фактично зробило заявку на те, щоб стати учасником договору про стратегічні наступальні озброєння».

«Ми з цим згодні. Будь ласка. Ба більше, вважаємо, що така постановка питання давно назріла», – заявив Путін і додав, що в НАТО, окрім США, ядерним потенціалом володіють Франція і Велика Британія.

За словами російського диктатора, вони теж розвиваються проти РФ, а США прямо висувають Росії «ультиматуми».

Довідково: Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО) – це угода про обмеження ядерних озброєнь між США і Російською Федерацією.

Було три подібних угоди: СНО-1 або START-1 від 1991 року (між СРСР та США), СНО-2 або START II від 1992 року (підписана Борисом Єльциним та Джорджем Бушем-старшим) та СНО-3 або New Start від 2010 року (підписана Дмитром Медведєвим та Бараком Обамою).

СНО-3 наразі є останнім договором у сфері контролю над озброєннями, який діє між Росією і США. Він обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки росії і США до 700 і 1550 відповідно. У лютому 2021 року цей договір продовжили на п‘ять років, тобто до 2026-го.

Влітку 2022 року президент США Джо Байден заявив про готовність укласти з Росією новий Договір про контроль над ядерною зброєю замість нинішнього про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), дія якого завершується у 2026 році, і залучити до угоди Китай.

Із договору про обмеження системи протиракетної (ПРО), підписаного у 1972 році між США і СРСР, Сполучені Штати вийшли першими: Джордж Буш-молодший оголосив про це 13 грудня 2001 року – договір ще був чинним до 12 червня 2002 року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.