США хочуть укласти з росією новий договір щодо ядерної зброї і залучити туди Китай

Президент США Джо Байден 1 серпня висловив готовність укласти з росією новий договір про контроль над ядерною зброєю замість нинішнього про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), дія якого завершується у 2026 році. Про це пише Європейська правда.

«Сьогодні моя адміністрація готова оперативно провести переговори щодо нової системи контролю над озброєннями, яка замінить договір СНО-3 після завершення терміну його дії у 2026 році», – сказав американський президент напередодні десятої оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Він водночас підкреслив, що «для переговорів потрібен добросовісний партнер, а жорстока та неспровокована агресія росії в Україні порушила мир у Європі та є нападом на фундаментальні принципи міжнародного порядку».

«У цьому контексті росія повинна продемонструвати, що вона готова відновити роботу з контролю над ядерними озброєннями зі Сполученими Штатами. Китай також несе відповідальність як ядерна держава ДНЯЗ і постійний член Ради безпеки ООН за участь у переговорах, які зменшать ризик прорахунків і вирішать дестабілізуючу військову динаміку», – вважає Байден.

Зазначимо, що Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) США і росія підписали у 2011 році на 10 років. Він наразі є останнім договором у сфері контролю над озброєннями, який діє між рф і США.

СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки росії і США до 700 і 1550 відповідно. Договір може бути продовжений ще на п’ять років при згоді кожного з підписантів. Такі переговори почалися у 2019 році.

Але тодішня адміністрація США не виявляла бажання продовжувати договір: Вашингтон наполягав, що потрібно укласти новий договір за участі США, росії та Китаю.

Зрештою після обрання президентом Джо Байдена в лютому 2021 року СНО-3 продовжили на п’ять років, тобто до 2026-го.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.