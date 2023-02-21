Міністр оборони Резніков отримав двох нових заступників

На засіданні 21 лютого Кабінет Міністрів України призначив двох нових заступників міністра оборони. Ними стали Волонтер Віталій Дейнега та експосол Андрій Шевченко. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Віталія Дейнегу призначили заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Натомість Андрій Шевченко став заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Зауважимо, що сам глава Міноборони Олексій Резніков нещодавно анонсував звільнення свого першого заступника Івана Руснака та заступника з питань цифрового розвитку Олега Гайдука.

Натомість на посаді першого заступника міністра він бачив Олександра Павлюка, заступником із питань цифрового розвитку – волонтера Віталія Дейнегу, заступником із питань євроінтеграції – колишнього посла Андрія Шевченка.

Першим заступником міністра оборони Олександра Павлюка уряд призначив 14 лютого. На початку повномасштабного вторгнення він був головою Київської ОВА й організовував оборону столиці. До цього був командувачем Операції об’єднаних сил (ООС).

Таким чином після скандалу з закупівлями та одіозним чиновником, який підтримував окупацію Криму, тепер в Олексія Резнікова з’явились три нові заступники.

Довідково:

39-річний Віталій Дейнега є волонтером, засновником і керівником благодійного фонду «Повернись живим» (2014-2020 роки). Свою волонтерську діяльність почав із початком війни на Донбасі.

46-річний Андрій Шевченко – громадський діяч, політик, дипломат та журналіст. Народний депутат України V-VII скликань від «Батьківщини». Надзвичайний і повноважний посол України в Канаді. Представник України в Міжнародній організації цивільної авіації.

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