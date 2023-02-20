Рашисти знову обстріляли Харківщину, є поранені

Російські окупанти вкотре гатили по Харківщині і поранили двох місцевих мешканців. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора.

Так, вдосвіта 20 лютого рашисти обстріляли з реактивних систем залпового вогню село Новоосинове, що поблизу Куп’янська. Ворожі снаряди влучили у будинок, поранення дістали 73-річний чоловік та 68-річна жінка.

Крім того, уночі війська РФ гатили і по самому Куп’янську, на місцевому сільгосппідприємстві спалахнула пожежа.

В неділю ввечері, 19 лютого, армія РФ вчергове обстріляла місто Вовчанськ, що при самому кордоні з Росією. Пошкоджено низку приватних будинків.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Наразі триває слідство.

Нагадаємо, за офіційними даними правоохоронців станом на кінець листопада через війну в Україні загинули більше 8300 цивільних, в тому числі понад 430 дітей. Також понад 11 000 українців дістали поранення.

На початку 2023 року в ООН заявили про 6 952 загиблих та 11 144 поранених цивільних українців. Однак в організації наголошують, що фактична кількість жертв може бути значно більшою.

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