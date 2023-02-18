Європарламент засудив наміри МОК повернути росіян до міжнародних змагань

Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, у якій засудили намір Міжнародного олімпійського комітету повернути росіян та білорусів до міжнародних змагань. Про це пише Суспільне.

Депутати більшістю голосів підтримали резолюцію, в якій Європарламент виступає проти можливості для російських та білоруських спортсменів змагатися з представниками світової спортивної спільноти.

«[Повернення росіян та білорусів] суперечить багатогранній ізоляції цих країн та використовуватиметься обома режимами з метою пропаганди», – йдеться у документі.

У Європарламенті також закликали країни-члени тиснути на МОК, аби той відмовився від своїх намірів. Їх у законодавчому органі Європейського Союзу назвали «ганьбою світу міжнародного спорту».

Зазначимо, МОК підтримав ініціативу Азійського олімпійського комітету приймати російських та білоруських спортсменів на своїх континентальних змаганнях у нейтральному статусі. Відповідні запрошення в Азії вже скерували спортсменам обох країн, що залишаються усуненими від більшості змагань від початку вторгнення.

Україна в особі президента національного НОК Вадима Гутцайта вже припустила можливість бойкоту літньої Олімпіади-2024 в Парижі, якщо до змагань зможуть відібратися росіяни з білорусами. Наміри МОК також засудили в скандинавських, балтійських країнах та зокрема у Польщі.

Як повідомляв Львівський портал, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також обурився можливим поверненням російських спортсменів до змагань. Він закликав Міжнародний олімпійський комітет не прикривати білими прапорами злочини рашистів в Україні, про які мовчать російські спортсмени.

Відомо, що близько 40 країн уже готують жорстку позицію проти участі РФ і Білорусі в Олімпійських іграх.

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