Україна може не поїхати на Олімпіаду через МОК, що повертає рашистських спортсменів

Не зважаючи на те, що терористична Росія та її країна сателіт Білорусь у лютому 2022 року порушили «Олімпійське перемир’я», розв’язавши повномасштабну війну в Україні напередодні зимових Паралімпійських ігор у Пекіні, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив за допуск російських і білоруських спортсменів до участі в змаганнях, що проводяться в Азії. Таке рішення прийнято на пропозицію Олімпійської ради Азії. Про це йдеться в офіційній заяві МОК за результатами засідання Виконавчої ради, що відбулося напередодні.

У заяві МОК також йдеться про те, що санкції проти Росії та Білорусі залишаються чинними. На території обох країн заборонено проводити міжнародні змагання, але вони надають право змагатися рашистським і білоруським спортсменам, які не виступали проти миротворчої місії МОК, активно підтримуючи війну в Україні, та тим, які повністю дотримуються Всесвітнього антидопінгового кодексу.

«Жоден спортсмен не повинен бути позбавлений права брати участь у змаганнях лише через його паспорт… уряди не повинні вирішувати, які спортсмени можуть брати участь у яких змаганнях, а які ні», – такою заявою МОК фактично дає можливість виступу ришистів на майбутніх Олімпійських іграх 2024 року у Парижі. Адже кваліфікуватися туди представники агресорів можуть і через змагання у Азії.

Водночас прапори, гімни та інші символи держав, які ведуть війну проти України не можуть демонструватися на змаганнях. Російським та білоруським посадовцям заборонена акредитація на будь-який міжнародний спортивний захід, але росіяни і білоруси зможуть брати участь, як «нейтральні спортсмени».

Таке допущення до змагань вже відбувається у великому тенісі, де росіяни і білоруси виступають на турнірах під так званим нейтральним прапором. У той же час їхні вболівальники приносять на трибуни справжні прапори країн терористів.

Після засідання виконкому МОКу в Олімпійському комітеті вже виступили з офіційним запрошенням спортсменів з Росії та Білорусі до участі у Азійських ігор, що заплановані на вересень 2023 року.

Міністр молоді та спорту України й очільник Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт повідомив, що Україна і деякі держави-партнери, виступили проти цього до завершення агресії РФ.

«Для всієї української спортивної спільноти – це принципове питання! Частина міжнародних федерацій обурилася намаганням МОК просувати повернення росіян і білорусів. Їхні лідери ігнорували запрошення на Олімпійський саміт і заявили про свою позицію на відповідних консультаціях МОК. Ми зверталися і будемо звертатися до всіх міжнародних організацій, які можуть вплинути на ситуацію та до думки яких можуть дослухатися члени МОК. Наша позиція незмінна: допоки в Україні триває війна, російських і білоруських спортсменів не повинно бути на міжнародних змаганнях», – повідомив Гутцайт.

Гутцайт також повідомляє, що українські національні спортивні федерації мають посилити комунікацію з міжнародними федераціями, аби заборона лишилася в силі. Прикладом є Національний комітет спорту інвалідів України, який спільно з партнерами домігся призупинення членства РФ та РБ у Міжнародному паралімпійському комітеті. Без згоди МПК, МОК навряд чи зможе виробити якісь рішення у цьому питанні. Крім того, чинними залишаються санкції Всесвітнього антидопінгового агентства щодо російських спортсменів.

Наразі триває робота щодо подальших можливих кроків та першочергових заходів для продовження санкцій і недопуску росіян і білорусів до міжнародних змагань.

«Якщо ж нас не почують, я не виключаю можливості, що ми будемо бойкотувати і відмовимось від участі в Олімпіаді», – повідомив Вадим Гутцайт.

Цікаво, що, що в середині листопада президент МОК Томас Бах на саміті G20 в Індонезії виступив проти відсторонення російських спортсменів через військову агресію РФ в Україні. Цю заяву Баха на саміті G20 жорстко розкритикували низка Національних олімпійських комітетів країн цивілізованого світу.

До цього Бах заявив, що недопуск до змагань росіян і білорусів порушує принцип «спорт поза політикою» і унеможливлює «чесність проведення змагань».

Базу російських спортсменів, які підтримали повномасштабний напад РФ на Україну можна переглянути тут.

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