Пропагандисту Красовському, який закликав вбивати українських дітей, винесли вирок

В Україні заочно засудили російського пропагандиста із телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського, який закликав до геноциду українців, зокрема дітей. Про це Львівському порталу повідомили у СБУ.

Правоохоронці зібрали обґрунтовані докази вини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України.

Встановлено, що з лютого 2022 року він публічно підтримував повномасштабне вторгнення РФ, виправдовував злочини рашистів та закликав до геноциду українського народу. Свої «тези» російський пропагандист поширював під час ефірів Russia Today, а також через підконтрольні Теlegram-канали.

Особливо Красовський «відзначився» торік наприкінці жовтня, коли під час інтерв’ю заявив, що українських дітей «потрібно топити у ріках» або «спалювати живцем у смерекових хатах». Після скандалу Russia Today, побоюючись санкцій, нібито припинила з ним співпрацю.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

За такі висловлювання пропагандиста в Україні відкрили кримінальне провадження. І тепер суд визнав винним Антона Кузнєцова-Красовського за такими статтями ККУ:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

Пропагандисту винесли вирок – 5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Це максимальний термін позбавлення волі, передбачений санкціями вищезгаданих статей.

Наразі Красовський переховується від правосуддя за кордоном.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.