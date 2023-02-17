Підприємців «Добробуту» не можна позбавляти роботи під час війни, – ЛМР

Заступник мера Львова Любомир Зубач зазначив, що власники ринка «Добробут» попросили підприємців звільнити територію, однак у міській раді вважають, що до кінця воєнного стану не можна позбавляти людей можливості працювати. Про це Зубач написав у Facebook.

Так, за словами заступника мера, бенефіціари ринку «Добробут» незаконно оформили право власності на неіснуючі споруди та кадастровий номер на ділянку під ринком.

Станом на 16 лютого ринок закритий, а власники попросили підприємців звільнити територію.

«Коли ми звільняли від загорож міську пішохідну вулицю біля Добробуту, я благав підприємців не піддаватися на провокації. І говорив, що не в міській раді їм треба шукати опонентів. Та попереджав, що врешті-решт третя сторона їх використає і «викине». На жаль, тепер вони у цьому переконалися», – наголосив посадовець.

Зубач додає, що влада Львова наполягає на тому, що до завершення судових процесів та до кінця воєнного стану підприємців ринку не можна позбавляти можливості працювати.

Окрім того, він наголосив, що місто буде продовжувати всі юридичні процеси, щоб повернути землю в комунальну власність та скасувати незаконне право власності.

«Жодних погоджень на будь-які містобудівні перетворення (добудови, надбудови і т.п.) міська рада надавати наразі не планує. І наостанок. Закликаємо всі сторони зробити все можливе, щоби зберегти максимальну кількість робочих місць. У тому чи іншому форматі. Міська рада готова до комунікації задля вирішення цього ключового питання», – підсумував Зубач.