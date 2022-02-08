У Львові хочуть продати Ринок «Добробут», – мерія

У Львові підприємці спробували привласнити землею під ринком «Добробут» на площі Князя Осломисла. На території ринку хочуть звести готель та розважальні заклади. Через це Львівська міська рада звернулась до суду. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

В юридичному департаменті з’ясували, що в кінці грудня минулого року ТзОВ «Спільне Українсько-Австрійське підприємство «ГАЛІНВЕСТ» незаконно зареєструвало право постійного користування земельною ділянку площею 0,66 га під ринком «Добробут» Львові.

Ділянку на площі Князя Осломисла переоформили «для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування для будівництва готельного комплексу».

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«Останнім часом у Львові ходять чутки про продаж ринку «Добробут». Ціни різні – від 5 до 10 млн євро. Так от – продавати там нічого – земля комунальна, права власності на нерухомість немає. А якщо випадково з’явиться в реєстрі – то воно незаконне», – пояснили в юридичному департаменті.

Відтак мерія звернулася з позовом до ТзОВ «Спільне Українсько-Австрійське підприємство «Галінвест» про визнання недійсним та скасування державного акту на право користування землею, скасування в Державному земельному кадастрі запису про реєстрацію земельної ділянки, та скасування в Державному реєстрі речових прав запису про реєстрацію права користування земельною ділянкою.

Зазначимо, в кінці січня стало відомо про демонтаж частини ринку «Добробут». Відповідні фото у Facebook публікувала дружила екс-голови Львівської обласної ради Соломія Ганущин.

«Ще одна історія… Багато працівників тут збагатилися, багато хто втратив здоров’я (бо ж працювати на холоді – ще те випробування). Тут продавали все: від сала до норкових шуб, від справжніх брендових речей і до підробок», – написала Соломія Ганущин.

Як повідомляв ZAXID.NET з посиланням на директора ринку «Добробут» Олексія Винника, павільйони на верхній частині ринку справді зносять, оскільки вони залишились без орендарів. Наразі адміністрація ринку не знає, що буде на місці знесених павільйонів. Друга, нижня частина ринку працює у звичному режимі, там проведення демонтажних робіт не планують.

Ринок «Добробут» відкрили у центрі Львова в 1990-х роках на ділянці, де планували звести готель. Тоді планувалось, що ринок буде діяти тимчасово, однак до ідеї будівництва готелю так і не повернулись. Зараз ним керує компанія «ЗХД ЦЕНЗ», одноосібний директором і засновником якої є Олексій Винник.

Фото: Facebook/Соломія Ганущин