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Справа ринку «Добробут». У суд з’явився невідомий до цього орендар ПП «Захід ценз»

Андрій Котенський

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На засідання Господарськоог суду Львівської області у справі щодо скасування права ТОВ «СУАП «Галінвест» на користування земельною ділянкою під ринком «Добробут», а також державної реєстрації права власності підприємства на нерухоме майно – промислово-продовольчий торговий центр на вул. Старій, 3, з’явився невідомий до цього орендар ПП «Захід ценз», зареєстрований за тією ж адресою, що і користувачі ділянки ТОВ «СУАП «Галінвест». Про це повідомила директорка юридичного департаменту Львівської міської ради Гелена Пайонкевич.

За словами Гелени Пайонкевич, на судове засідання з’явився невідомий до цього орендар ПП «Захід ценз», зареєстрований за тією ж адресою, що і користувачі ділянки ТОВ «СУАП «Галінвест». Він стверджує, що орендує площі в промислово-продовольчому центрі з 5 липня – дати незаконної реєстрації права власності.

«Орендар стверджує, що до цього часу про суд не знав (а ми вже судимось рік), а рішення суду невідомим чином вплине на його права. Відтак орендаря залучили як третю сторону. Засідання закінчилось тим, що ТОВ «СУАП «Галінвест» оштрафували за зловживання процесуальними правами на 26 840 грн», – повідомила Гелена Пайонкевич.

Як уточнила Львівському порталу Гелена Пайонкевич, наступне судове засідання Господарського суду Львівської області у справі ринку «Добробут» відбудеться вже 24 січня.

Нагадаємо, що адміністрація ринку «Добробут» заявляє про спробу рейдерства та публічний тиск.

Натомість Львівська мерія повідомляла, що: «Робота ринку «Добробут» у центрі Львова незаконна», а також про те, що підприємці спробували привласнити землю під ринком «Добробут» на площі Князя Осмомисла та хочуть її продати.

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