«Добробут» заявляє про спробу рейдерства та публічний тиск

Адміністрація ринку «Добробут» заявляє про публічний тиск, дискредитацію та спробу рейдерства. Текст відкритого листа подаємо без змін:

«Відкритий лист.

Львівська міська рада неодноразово на своєму офіційному сайті публікує статті, в яких закликає не працювати з ринком «Добробут», оскільки державна реєстрація права постійного користування земельною ділянкою та права власності на промислово-продовольчий центр «Добробут» шляхом внесення запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є незаконною, при цьому Львівська міська рада не має на руках рішення суду про це, яке набрало законної сили.

Однак станом на сьогоднішній день на ринку «Добробут» здійснюють господарську діяльність із торгівлі продовольчими та іншими товарами підприємці, які орендують його площі для розміщення торгових точок, а також працюють реалізатори, адміністрація, робітники та інші особи, які забезпечують функціонування ринку, всього близько 300 осіб.

В якості реакції на ці листи, ми публікуємо відкритий лист:

Садорейдерство ринку «Добробут»

Львів – місто, яке зачаровує з першого погляду. Кожна вуличка древнього Львова наповнена стародавнім шармом, ароматами кави, духом романтики і архітектурною довершеністю. Це місто, яке «охороняють» кам’яні благородні леви та яке змусить вас повірити в мрію. Загадковості Львова не має меж.

У чудовому місті Львові є мер – Андрій Іванович Садовий. Цей мер вже є четверту каденцію, тобто 16 років поспіль очолює орган місцевого самоврядування – Львівську міську раду. За такий довгий період перебування при владі він мав можливість зробити багато доброго для Львова та вирішити найбільші проблеми львів’ян, якими зараз є затори через недосконалу транспортну систему, вартість комунальних послуг, забудова міста без розвитку супутньої інфраструктури, поганий громадський транспорт, мала кількість місць у дитячих садочках, поганий матеріальний стан шкіл, стихійна торгівля на вулицях, невпорядкованість парків та скверів, поганий стан тротуарів та пішохідних доріжок, відсутність підземних паркінгів в центральній частині міста, відсутність сміттєпереробного заводу, погана екологія тощо.

Недаремно в народі кажуть: «дай владу людині і ти дізнаєшся хто вона», «влада псує людину», а «абсолютна влада – псує абсолютно».

Професійну деформацію особистості керівника будь-якого рівня нерідко спричиняє вже сам факт набуття людиною влади, можливість віддавати накази і керувати іншими. Досить швидко може виникнути зверхність, почуття своєї непогрішності та геніальності, нетерпимість до іншої думки. Зникає самокритичність та вміння бачити власні помилки.

Садовий Андрій Іванович – це той чиновник, який на нашу думку, нажаль, не пройшов випробовування владою і чим довшим є термін його перебування на посаді, тим яскравіше проявляється його фіаско.

Останнім часом особливого резонансу набрав конфлікт навколо ринку «Добробут, як спосіб прояву негативного відношення очільника міста до його мешканців і до працюючого бізнесу.

Коротка історія

На початку 90-х років минулого століття на тодішній площі 300-річчя Возз’єднання у самому центрі Львова розпочалося будівництво готельного комплексу «Золотий лев». Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест», з частковою участю Львівської міської ради, залучило для реалізації проекту австрійських архітекторів та будівельників.

Звичайно, що для реалізації такого проекту підприємство отримало всі необхідні дозволи, а також Державний акт на право постійного користування землею.

На жаль, згодом виникли розбіжності між інвесторами саме через дії Львівської міської ради, а тому будівництво готелю було зупинене, підприємство опинилося на межі банкрутства.

І от у 1999 році та ж Львівська міська рада погодила спорудження тимчасового ринку промислово-продовольчих товарів, пізніше видала акт державної технічної комісії про готовність до експлуатації об’єкту, як промислово-продовольчий торговий центр. Таким чином він був введений в експлуатацію.

З того часу, тобто більше 20 років функціонує ринок «Добробут», який забезпечує потреби мешканців центральних районів міста продуктами харчування та промисловими товарами. Але настав час для реконструкції та розвитку. Так працює бізнес.

Сучасність

До початку війни в Україні велика кількість інвесторів почала цікавитися можливістю інвестувати в ринок «Добробут». Вони розуміли, що Львів є інвестиційно привабливим містом, ринок «Добробут» розташований в самому центрів історичного Львова, тому без погодження міста не обійтися.

З огляду на це підприємство «Галінвест» вирішило провести державну реєстрацію права постійного користування земельною ділянкою та права власності на промислово-продовольчий центр «Добробут» на підставі документів, які ще у 90-х роках минулого століття були прийняті посадовими особами Львівської міської ради.

І тоді Андрій Іванович Садовий «прокинувся» та почав проявляти жвавий інтерес до ринку «Добробут», хоча до моменту поки туди не почали зголошуватись інвестори, будучи очільником міста 16 років, жодного разу про нього та його працівників і торговців не згадував. У поле зору потравила і закрита вулиця Стара, що впритул до ринку.

Перше, що зробив Андрій Іванович Садовий – це звернувся до Господарського суду Львівської області з позовною заявою про скасування акту на право постійного користування землею та запису у земельному кадастрі про державну реєстрацію земельної ділянки.

Друге, вирішив скасувати державну реєстрацію права власності підприємства «Галінвест» на нерухоме майно – промислово-продовольчий торговий центр на вул. Стара, 3 у м. Львові.

У позові він вказав, що міська рада не приймала жодних документів, за яким у підприємства «Галінвест» виникало б право на землю. Але протягом чотирьох місяців, що триває розгляд справи у суді, у тому числі, на вимогу прокуратури, всі рішення (1990-1994 р.р.) знайшлися у стінах ради, і були подані суду та прокуратурі. Тепер Львівська міська рада під керівництвом мера Садового визнає, що необхідні рішення були прийняті, але не були виконані (реалізовані).

Інше твердження Львівської міської ради у позові про те, що промислово-продовольчий торговий центр є тимчасовою спорудою, теж не відповідає дійсності, оскільки відповідно до чинного законодавства України тимчасові споруди не підлягають прийняттю в експлуатацію. А ППТЦ «Добробут» був прийнятий в експлуатацію і тими ж органами Львівської міської ради.

Таким чином державна реєстрація права постійного користування землею та нерухомого майна була здійснена відповідно до норм чинного законодавства України. Однак, Андрій Іванович ініціював звернення до правоохоронних органів про вчинення злочинів державними реєстраторами – підроблення документів за попередньою змовою групою осіб, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки.

Відкриття вулиці Старої

Інше, що Андрій Іванович через підконтрольний йому виконавчий комітет вирішив зробити через 30 років, це відкрити частину вул. Старої біля ринку «Добробут». Однак, замість того, щоб діяти у встановлений законом спосіб, чиновники органу місцевого самоврядування вирішили діяти по-своєму.

02 вересня 2022 року Виконавчий комітет Львівської міської ради приймає рішення № 781 від 02.09.2022 року «Про облаштування укриття (бомбосховища) у Галицькому районі м. Львова та забезпечення функціонування тимчасової автостоянки», текст якого не оприлюднений, бо містить інформацію з питань у сфері оборонної (!) роботи. Відповідно і немає вільного доступу громадськості до тексту рішення.

При ухваленні цього рішення, невідомо з яких підстав, міською владою було об’єднано два абсолютно не пов’язані між собою питання облаштування укриття (бомбосховища) та облаштування стоянки для паркування транспортних засобів.

Слід зауважити, що на сайті Львівської міської ради розміщена у вільному доступі карта укриттів (бомбосховищ) на території м. Львова.

Відповідно, виникає питання законності обмеження доступу до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 02.09.2022 №781.

Щодо самого бомбосховища, то воно розташоване на іншому боці ринку. При цьому, за сім місяців війни, коли були обстріли Львова, міська влада про нього не згадувала. Працівники ринку та волонтери зробили що могли – вивезли більше двох вантажівок сміття. Більше власними силами зробити не могли – укриття й досі перебуває в незадовільному стані.

Окремої уваги заслуговує силовий варіант виконання рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 02.09.2022 №78, щодо відкриття частини вулиці Старої: побиття підприємців ринку з застосовуванням сльозогінного газу, у тому числі, жінок, внаслідок чого, одна жінка втратила свідомість та була госпіталізована, як наслідок отримала опік очей.

Андрій Іванович очевидно показує як вміє «жорстко» працювати, натомість реакція правоохоронців – це лише порушення справи про хуліганство. Чи вірить хтось, що залучені працівники ЛКП «Муніципальна варта» діяли, виконуючи приховане рішення виконавчого комітету Львівської міської ради, з хуліганських мотивів – застосовували сльозогінний газ проти жінок, били працівників та торговців ринку.

Однак, звернення працівників та торговців ринку «Добробут» про порушення кримінальної справи за фактом перевищення службових повноважень не реєструвалося в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а тому довелося звернутись до суду зі скаргою на бездіяльність посадових осіб Львівського районного управління поліції №1 щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. І лише суд захистив права людей та зобов’язав посадових осіб Львівського районного управління поліції №1 внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати досудове розслідування.

Публічний тиск

Викликає обурення те, що вже двічі Львівська міська рада публікує статті, в яких звинувачує підприємство «Галінвест» у завданні збитків львівській громаді на міфічну, нічим не обґрунтовану суму розміром півмільярда (!), закликає не працювати з ринком «Добробут» через нібито незаконність володіння землею та майном.

Нагадуємо, що все, що відбувалось з ринком «Добробут», все лежить у площині юридичних процедур, цими юридичними процедурами є судові рішення. У нас правова держава, існує система права, яка зобов’язує всіх, і вона на Андрія Івановича теж поширюється.

А тому немає інших мотивів – ні правових, ні збитків на півмільярда, нічого не має того, про що Львівська міська рада пише у статтях, крім можливого бажання Андрія Івановича «відрейдерити» ринок «Добробут» – забрати його собі.

Тому ми застерігаємо всіх, причетних до цькування у відкритих медіа, що ми будемо надавати правову оцінку таким діям у межах кримінальних справ та сподіваємося, що правоохоронні органи тверезо оцінять таку ініціативу. Бо як інакше пояснити бездіяльність впродовж 16 років перебування на посаді Андрія Івановича, і таку мегаактивність «цькуванням» у пресі та мережі Інтернет, як не можливим бажанням захопити ринок? Якщо там були такі грубі порушення, про які говориться у статтях, то чому 16 років чекали, чому зразу не припинили таку «злочинну діяльність», про яку стверджує міська влада? Можливо тому, що є прихований мотив, і цей, можливо, прихований мотив полягає в його бажані захопити ринок. Іншого мотиву немає.

«Садовий думає, що купив Львів та його мешканців, і тепер вони є його бізнес проектом».

А тому ми просимо львів’ян, партнерів ігнорувати ці заклики в пресі про те, що не варто працювати з ринком «Добробут», що немає там торговців, бо це все є брудна компанія міської влади проти бізнесу, спрямована на його дискредитацію, знищення, а потім його захоплення.

Міська влада вдалася до маніпуляційних впливів та робить спробу інсценування конфлікту між міською владою та бізнесом, у той час, як на фоні війни події навколо ринку «Добробут» не привернуть увагу ні преси, ні громадськості та не відноситься до сенсаційних подій, і це робиться з єдиною метою ввести суспільство в оману.

Нас лякає той факт, що в правовій державі міська влада ініціює надуманий судовий процес з метою створення правових підстав для можливого захоплення ринку, і заради можливого досягнення очільником міста своїх комерційних інтересів для цього залучаються як судові органи, так і правоохоронні.

А тому ми припускаємо, що можливо Львівським міським головою Садовим Андрієм Івановичем в т.ч. і через вищезазначені публікації здійснюється безпосередній чи опосередкований вплив на суддю Господарського суду Львівської області при розгляді справи №914/305/22 за позовною заявою Львівської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест», Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, Державного реєстратора Солонківської сільської ради Живко Михайла Олександровича про скасування державного акту та запису про державну реєстрацію земельної ділянки.

У зв’язку з цим, ми просимо міську владу утриматись від таких маніпуляційних впливів до моменту вирішення питань в судах, оскільки в них немає жодного правового підґрунтя, а є популістський зміст – дискредитувати ринок «Добробут».

Демократія – це не лише про вибори президента, депутатів чи міських голів. Демократія – це в першу чергу про те, що громадяни мають право вимагати від обраної ними влади поваги до себе та своєї гідності, вимагати, щоб чиновник працював в їхніх інтересах, задля їхньої зручності. І саме тому демократія є однією з базових цінностей Європейського Союзу та полягає в тому, що політична влада особи не повинна бути ні єдиною, ні довготривалою.

Адміністрація ринку «Добробут»».

Нагадаємо, що раніше Львівська мерія повідомила, що: «Робота ринку «Добробут» у центрі Львова незаконна», а також про те, що «Ринок «Добробут» хочуть продати».

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