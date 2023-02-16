У Молдові вчетверте знайшли уламки російської ракети

На території Молдови вже вчетверте після масштабного обстрілу України виявили фрагменти російської ракети. Про це пише Європейська правда.
«Патруль прикордонної поліції виявив фрагмент ракети, випущеної внаслідок російських авіаударів по Україні, в районі сектора прикордонної поліції Ларга (Бричанський район)», – зазначили у міністерстві внутрішніх справ країни.
Наразі зона падіння фрагмента перебуває під охороною, на місце прямують сапери та прокурори. У відомстві наголосили, що це вже четвертий випадок, коли уламки ракети від атак на Україну падають на територію Молдови.
«Як і в попередніх випадках, всі необхідні дії здійснюються відповідно до процедури установ, відповідальних за безпеку та захист громадян», – йдеться у заяві.
Нагадаємо, про те, що під час масованої атаки РФ по Україні 10 лютого дві російські ракети перетнули повітряний кордон Молдови та Румунії, яка є членом НАТО, заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а потім і президент Володимир Зеленський.
У Повітряних Силах України відзначили, що мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому не зробили цього відразу.
Міністерство Молдови підтвердило порушення повітряного простору країни о 10:18 год. Ракета пролетіла над селом Мокра (у Рибницькому районі, Придністров’я), а потім – над Косауцами (у Сорокському районі). Після цього інциденту посла РФ у Молдові викликали до МЗС.
У Румунії відразу заперечили факт перетину російськими ракетами повітряного простору.
Додамо, що за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські ракети щонайменше кілька разів залітали у повітряний простір Молдови. На територію країни також тричі падали уламки, такі випадки фіксували під час масованих обстрілів України 31 жовтня і 5 грудня 2022 року, 14 січня 2023 року.
Натомість повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО, ракети РФ досі не порушували.
Згодом міністерство оборони Румунії заперечило те, що російська ракета перетнула повітряний простір країни. Нібито вона пролетіла за 35 км від кордону.
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Анастасія Диняк