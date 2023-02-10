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Міноборони Румунії: російська ракета пролетіла за 35 км від кордону

Наталя Дуляба

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Міністерство оборони Румунії заперечило те, що російська ракета 10 лютого перетнула повітряний простір країни. Про це йдеться у відповідній заяві румунського оборонного відомства.

Згідно з офіційною заявою система повітряного спостереження ВПС Румунії виявила в п’ятницю, 10 лютого, повітряну ціль, яку випустив корабель Російської Федерації із Чорного моря. Румунські військові підозрюють, що цією ціллю була ракета.

При цьому вона пролетіла над повітряним простором України та Республіки Молдова і знову увійшла в повітряний простір України, жодного разу не порушивши повітряний простір Румунії.

«Найближчу точку траєкторії повітряної цілі радіолокаційні системи зафіксували майже за 35 км на північний схід від кордону Румунії», – вказано в заяві.

У Міноборони підкреслюють, що влада Румунії, як тільки виявила згадану повітряну ціль, застосувала всі стандартні без пекові процедури.

Крім того, о 10:38 год. два літаки ВПС Румунії МіГ-21 LanceR, які несуть службу повітряного контролю під керівництвом НАТО і в цей момент виконували льотні навчання, перенаправили в північну частину країни, аби збільшити можливості реагування.

«Приблизно через дві хвилини ситуація прояснилася, і два літаки продовжили свою початкову місію», – додають у румунському Міністерстві оборони.

Нагадаємо, про те, що під час масованої атаки РФ по Україні 10 лютого дві російські ракети перетнули повітряний кордон Молдови та Румунії, яка є членом НАТО, заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а потім і президент Володимир Зеленський.

У Повітряних Силах України відзначили, що мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому не зробили цього відразу.

Міністерство Молдови підтвердило порушення повітряного простору країни о 10:18 год. Ракета пролетіла над селом Мокра (у Рибницькому районі, Придністров’я), а потім – над Косауцами (у Сорокському районі). Після цього інциденту посла РФ у Молдові викликали до МЗС.

У Румунії відразу заперечили факт перетину російськими ракетами повітряного простору.

Додамо, що за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські ракети щонайменше кілька разів залітали у повітряний простір Молдови. На територію країни також тричі падали уламки, такі випадки фіксували під час масованих обстрілів України 31 жовтня і 5 грудня 2022 року, 14 січня 2023 року.

Натомість повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО, ракети РФ досі не порушували.

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