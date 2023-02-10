Це терор, який треба зупинити, – Зеленський про ракетні атаки РФ

Президент Володимир Зеленський наголосив, що масовані ракетні атаки РФ по Україні є терором, і світ повинен допомогти його зупинити. Про це він сказав у своєму відеозверненні 10 лютого.

Глава держави розповів, що більше 70 ракет, які від ранку 10 лютого випустили російські війська по Україні, були націлені на цивільну інфраструктуру. Понад 60 ракет вдалося збити, однак є влучання та жертви.

«Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор ніколи не знає і не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України – це захист усієї Європи і світу, кожної країни, яка просто хоче жити. Сьогоднішні ракети – виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна і треба зупинити. Світ повинен зупинити. Я дякую всім, хто це розуміє, всім, хто допомагає», – підкреслив Володимир Зеленський.

Президент також висловив вдячність Повітряним Силам, зенітним ракетним військам, які боронять українське небо, а також всім іншим військовослужбовцям.

Нагадаємо, про те, що під час масованої атаки РФ по Україні 10 лютого дві російські ракети перетнули повітряний кордон Молдови та Румунії, яка є членом НАТО, заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У Повітряних Силах України відзначили, що мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому не зробили цього відразу.

Міністерство Молдови підтвердило порушення повітряного простору країни о 10:18 год. Ракета пролетіла над селом Мокра (у Рибницькому районі, Придністров’я), а потім – над Косауцами (у Сорокському районі). Після цього інциденту посла РФ у Молдові викликали до МЗС.

Тим часом у Міноборони Румунії стверджують, що російська ракета не входила у повітряний простір, а пролетіла приблизно за 35 км на північний схід від кордону Румунії.

Додамо, що за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські ракети щонайменше кілька разів залітали у повітряний простір Молдови. На територію країни також тричі падали уламки, такі випадки фіксували під час масованих обстрілів України 31 жовтня і 5 грудня 2022 року, 14 січня 2023 року.

Натомість повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО, ракети РФ досі не порушували.

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