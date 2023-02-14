Росіяни продовжують наступ на Донбасі, скидають із дронів сльозогінні гранати, – Генштаб

Попри значні втрати на 356 добу війни російські окупанти не відмовляються від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Продовжують наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Активно діє ворожа авіація. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 14 лютого.

Протягом доби російські загарбники завдали два ракетні удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки та Краматорська на Донеччині. Є поранені серед мирного населення. Пошкоджено Палац культури, в якому працює центр видачі гуманітарної допомоги. Також уражено приміщення медичного закладу.

Окрім того, ворог здійснив понад 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона, Очакова та Берислава. Ворожі снаряди пошкодили приватні та багатоповерхові будинки, є поранені.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Агресор не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка Чернігівської області; Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ та Рідкодуб на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв із танків, мінометів та артилерії більше 15 населених пунктів, включаючи Берестове, Вишневе і Табаївку Харківської області; Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Червонопопівку, Піщане, Діброву, Серебрянське лісництво, Білогорівку Луганської області та Федорівку Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Берестового, Житлівки та Верхньокамянського.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них – Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Залізне, Нью-Йорк Донецької області. Під авіаційні удари ворога потрапили райони Бахмута, Іванівського та Курдюмівки.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 22 населені пункти, зокрема, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Вугледар, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки та Вугледара. Крім того, окупанти скинули з дрона на позиції наших військ у районі Водяного аерозольні (сльозогінні) гранати нелетальної дії типу К-51.

На Запорізькому напрямку під вогнем рашистів опинились понад 20 населених пунктів. Серед них були Ольгівське, Малинівка, Староукраїнка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області. Також ворог завдав авіаційних ударів біля Малинівки та Новоданилівки.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню окупантів постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони більше 25 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Берислав, Веселе, Інгулець, Антонівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровське та Велетенське Херсонської області.

«З метою компенсування масштабних військових втрат росіян у ході ведення бойових дій в навчальному центрі на території полігону Кадамовський (РФ) проходять підготовку орієнтовно до двох бригад військовослужбовців російських окупаційних військ з-поміж мобілізованих та “добровольців”. Основна їхня частина проходить тритижневий курс підготовки, окремі групи проходять двотижневий курс», – кажуть у Генштабі.

Зважаючи на такі терміни навчань, російські військові є малопідготовленими до виконання завдань. З початку 2023 року на території згаданого полігону підготовку найманців ПВК «Вагнер» не проводили. Інструкторів навчального центру залучають до підготовки безпосередньо у районі ведення бойових дій.

Українська авіація протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, 3 склади боєприпасів та 2 станції РЕБ ворога.

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