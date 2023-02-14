Росіяни атакували два медзаклади на Херсонщині

14 лютого російські військові двічі обстріляли медичні заклади на Херсонщині. Про це повідомили у пресслужбі обласної військової адміністрації.

Вранці ворог обстріляв медзаклад у Херсоні. У приміщенні вибиті вибиті вікна.

«В цей час лікарі приймали пацієнтів, тож було досить людно. Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, відразу вибігли у коридор», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, росіяни атакували станцію швидкої медичної допомоги у Бериславі. Унаслідок удару приміщення станції зазнало руйнувань, також пошкоджено й автівки медиків.

Легкі поранення отримав водій «швидкої». Чоловіка поранило уламками скла, його життю та здоровʼю нічого не загрожує.