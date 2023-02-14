Росіяни атакували два медзаклади на Херсонщині

14 лютого російські військові двічі обстріляли медичні заклади на Херсонщині. Про це повідомили у пресслужбі обласної військової адміністрації.
Вранці ворог обстріляв медзаклад у Херсоні. У приміщенні вибиті вибиті вікна.
«В цей час лікарі приймали пацієнтів, тож було досить людно. Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, відразу вибігли у коридор», – йдеться у повідомленні.
Окрім того, росіяни атакували станцію швидкої медичної допомоги у Бериславі. Унаслідок удару приміщення станції зазнало руйнувань, також пошкоджено й автівки медиків.
Легкі поранення отримав водій «швидкої». Чоловіка поранило уламками скла, його життю та здоровʼю нічого не загрожує.
Як повідомляв Львівський портал раніше, 14 лютого російські окупаційні війська також завдали ракетного удару по центру видачі гуманітарної допомоги у Костянтинівці. Відомо про одного пораненого.
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Фото: Офіс генпрокурора
Анастасія Диняк