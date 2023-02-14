ОСТАННІ НОВИНИ

Росіяни атакували два медзаклади на Херсонщині

Анастасія Диняк

|

14 лютого російські військові двічі обстріляли медичні заклади на Херсонщині. Про це повідомили у пресслужбі обласної військової адміністрації.

Вранці ворог обстріляв медзаклад у Херсоні. У приміщенні вибиті вибиті вікна.

«В цей час лікарі приймали пацієнтів, тож було досить людно. Жертв вдалося уникнути лише завдяки тому, що люди, почувши гучні вибухи, відразу вибігли у коридор», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, росіяни атакували станцію швидкої медичної допомоги у Бериславі. Унаслідок удару приміщення станції зазнало руйнувань, також пошкоджено й автівки медиків.

Легкі поранення отримав водій «швидкої». Чоловіка поранило уламками скла, його життю та здоровʼю нічого не загрожує.

Як повідомляв Львівський портал раніше, 14 лютого російські окупаційні війська також завдали ракетного удару по центру видачі гуманітарної допомоги у Костянтинівці. Відомо про одного пораненого.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Офіс генпрокурора

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»
Наталя ДУЛЯБА
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд», яка звела на вул. Шевченка, 60 у Львові ЖК «Семицвіт», продає футбольне поле на даху...

УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців
Наталя ДУЛЯБА
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців

Університет інформаційних технологій та менеджменту у Жешуві (Польща) спільно з Cisco Networking Academy розробили безко...

всі статті
Львівський портал